‘Compra do Twitter por Elon Musk mudou o humor do Brasil’, diz Bolsonaro

Presidente registrou um aumento no número de seguidores após a aquisição da rede social pelo empresário bilionário

Clauber Cleber Caetano/PR - 26/04/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a aquisição do Twitter pelo bilionário Elon Musk



O presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou em uma transmissão ao vivo realizada nesta quinta-feira, 28, a aquisição do Twitter pelo bilionário americano Elon Musk. Segundo o mandatário, a ação do norte-americano “mudou o humor do Brasil” e possibilitou um aumento no número de seguidores para perfis alinhados ao governo federal. “O pessoal da esquerda chiou. De um dia para o outro, o número de seguidores aumentou bastante, bem acima da média. Tem gente aqui que chegou a mil, dois mil, três mil porcento a mais”, disse. Bolsonaro também alegou que os perfis de direita registraram um “salto fenomenal” enquanto os de esquerda permaneceram estáticos. De acordo com o chefe do Executivo, “os algoritmos [do Twitter] estavam represando essas pessoas [de direita]”.