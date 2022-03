Condenada, Gleisi Hoffman terá de indenizar Luciano Hang por danos morais

Presidente nacional do Partido dos Trabalhadores irá pagar a quantia de R$ 35 mil ao proprietário da rede de lojas Havan; decisão cabe recurso

Dida Sampaio - Estadão Conteúdo - 13/12/2018 Gleisi Hoffmann terá de indenizar Luciano Hang em R$ 35 mil por danos morais



A presidente do Partido dos Trabalhadores e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT), foi condenada pela 5ª Vara Cível do Fórum de Curitiba-PR a indenizar Luciano Hang por danos morais. O valor determinado pelo juiz Fábio Luis Decoussau Machado foi de R$ 35 mil e refere-se a uma publicação da petista nas redes sociais, em 2020, em que acusa Hang de sonegar impostos. A política foi obrigada a excluir a denúncia dentro de um prazo de cinco dias sob uma multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento. As custas do processo também deverão ser pagas pela congressista. Em sua decisão, o magistrado alegou que a petista “extrapolou os limites do debate político” e que as ofensas poderiam ferir a honra do empresário. “A singela alegação da ré no sentido de que apenas reproduziu notícias publicadas em periódicos não convence, seja porque não se limitou a reproduzir as referidas notícias, mas, ao invés disso, fez afirmações inconsequentes que macularam a honra alheia”, afirmou o juiz.