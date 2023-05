Conselho de Ética abre processos contra Nikolas Ferreira, Zambelli, Eduardo Bolsonaro e mais quatro deputados

Acusações por quebra de decoro parlamentar incluem xingamentos, agressões, constrangimento a colegas, importunação sexual, entre outros; foram sorteadas as listas tríplices para escolha dos relatores

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL - SP) durante audiência na Câmara



O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processos disciplinares nesta terça-feira, 30, contra sete deputados. São eles: Carla Zambelli (PL-SP), Márcio Jerry (PCdoB-MA), Nikolas Ferreira (PL-MG), José Medeiros (PL-MT), Juliana Cardoso (PT-SP), Talíria Petrone (Psol-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Eles foram denunciados, entre outras coisas, por quebra de decoro parlamentar por constrangimento a colegas; importunação sexual; transfobia; xingamentos e agressões; e por acusações feitas em comissões da Casa. Também foram sorteadas, para cada um dos processos, a lista tríplices de parlamentares para a escolha dos relatores. Segundo o deputado federal Leur Lomanto Júnior (União-BA), presidente do conselho, cada relatoria será designada na próxima reunião do conselho, quando começará a contar o prazo de 10 dias úteis para a apresentação do parecer preliminar. Confira abaixo os processos disciplinares abertos contra sete deputados: