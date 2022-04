Conselho de Ética da Câmara do Rio abre processo contra Gabriel Monteiro

Decisão foi tomada por unanimidade; ação pode resultar na cassação do mandato do vereador

Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro é alvo de denúncias de assédio moral e sexual



O Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro decidiu nesta terça-feira, 5, por unanimidade, abrir uma representação disciplinar contra o vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro. O processo pode resultar na cassação do mandato. O parlamentar é alvo de denúncias de assédio moral e sexual contra funcionários, além de acusações de estupro. Uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, também mostrou que Monteiro forjava vídeos para postar nas redes sociais. Em um deles, um funcionário do parlamentar pede que um homem em situação de rua simule um furto. O Conselho de Ética agora deve escolher um relator, que dará um prazo para que o vereador apresente sua defesa escrita. As denúncias contra Monteiro também são investigadas pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio. O ex-PM negou as acusações e afirmou, em entrevista ao Morning Show, da Jovem Pan, que as denúncias estão associadas a uma ação orquestrada da “máfia do Reboque”, em retaliação à prisão de figuras da organização criminosa. Ele também disse ter provas de que teve relações consensuais com a mulher que o denunciou.