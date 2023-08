Convites para recepção a Zanin custaram R$ 500; advogado toma posse no STF nesta quinta

Advogado de 47 anos foi indicado por Lula para assumir a vaga deixada por Lewandowski na Corte

Geraldo Magela/Agência Senado Cristiano Zanin durante a sabatina para vaga no STF na CCJ do Senado



Uma recepção organizada pela Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) para o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, nesta quinta-feira, 3, teve convites disputados e vendidos a R$ 500. O coquetel em uma luxuosa casa de eventos de Brasília está previsto para esta noite, depois da posse do advogado na Corte, marcada para as 16h. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidentes, ministros, parlamentares e autoridades do Judiciário devem estar presentes na cerimônia oficial, que deve durar cerca de 15 minutos. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, abrirá a sessão e Zanin será conduzido ao plenário pelos ministros André Mendonça e Gilmar Mendes, que são o mais novo e o mais antigo do tribunal. Não há previsão de discursos. Aos 47 anos, Cristiano Zanin foi indicado por Lula, de quem foi defensor, à vaga aberta no STF após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.