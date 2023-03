Corregedor do TSE pede para ouvir Torres sobre minuta de intervenção na Justiça Eleitoral

Ministro Benedito Gonçalves pediu autorização a Alexandre de Moraes para realizar oitiva do ex-secretário de Segurança Pública do DF, preso desde janeiro por suspeita de omissão nos atos de vandalismo na capital federal

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Anderson Torres foi preso em 14 de janeiro após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal



O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, pediu nesta quinta-feira, 9, autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para ouvir o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a respeito da minuta de intervenção na Justiça Eleitoral, encontrada em operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal em sua residência. A pedido do PDT, caso autorizada por Moraes já que o inquérito corre sob sua relatoria e a prisão de Torres ocorreu sob sua determinação por suposta omissão na condução da segurança pública na invasão à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro, a oitiva deve ser realizada em 16 de março através de uma videoconferência. Segundo o corregedor, a intenção é ouvir Torres sobre o documento e sua suposta participação, bem como as circunstâncias, na live em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou com 40 embaixadores no Palácio da Alvorada e questionou a efetividade das urnas eletrônicas, em julho de 2021. Na ação, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo encontro com os diplomatas. Em fevereiro, o TSE aprovou, por unanimidade, a inclusão do documento encontrado na residência de Torres na investigação que corre contra o ex-presidente. Para o seu mesmo dia podem ser realizados os depoimentos do coronel Eduardo Gomes da Silva e os servidores da Polícia Federal, Ivo de Carvalho Peixinho e Mateus de Castro Polastro. O trio foi citado por suposta influência e participação na reunião de Bolsonaro com os embaixadores. Em fase se coletas de provas, a ação no TSE já ouviu os ex-ministro Ciro Nogueira (PP-PI), que ocupou a Casa Civil; e Carlos França; que comandou o Itamaraty.