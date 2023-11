Correndo por Sabesp, Tarcísio enviará mais dois projetos à Alesp nas próximas semanas

Governador de São Paulo lança o programa de intercâmbio na rede estadual na próxima segunda-feira, 6; lei anticorrupção fica para dezembro

Mônica Andrade/Governo do Estado de SP Governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prepara mais dois textos para enviar à Casa



Em meio à corrida para conseguir a aprovação do Projeto de Lei de Desestatização da Sabesp na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) até o fim do ano, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), prepara mais dois textos para enviar à Casa. No mesmo dia em que acontece a primeira audiência pública sobre a estatal – na próxima segunda-feira, 6, na presença do presidente da Alesp, André do Prado, e da secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende -, Tarcísio lança o projeto Prontos para o Mundo. O objetivo do programa, que será apresentado oficialmente em evento no Palácio dos Bandeirantes, é aumentar o número de aulas de inglês para os alunos da rede estadual e, depois, promover o intercâmbio desses adolescentes em outros países.

A previsão é que o governo do Estado faça uma seleção de estudantes, que receberão as aulas no 1º ano do Ensino Médio, para que, depois, no 2º ano, façam o intercâmbio. Já o projeto de lei anticorrupção, que seria enviado à Alesp na terça-feira, 7, teve a entrega adiada para dezembro. A expectativa é que o PL promova o combate ao desvio de dinheiro público na Controladoria Geral do Estado (CGE). Em evento no início da semana, Tarcísio de Freitas explicou a proposta. “O mesmo modelo de controle interno que nós temos no plano federal, nós vamos trazer para o plano estadual. Ou seja, uma controladoria que pegue a função controle interno, a função corregedoria, a função ouvidoria e a função prevenção e combate à corrupção”, afirmou.

Outros projetos

Além dos novos envios e da Sabesp, o governo de São Paulo espera conseguir, ainda nesse ano, a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Educação e a Reforma Administrativa do governo paulista, que já tramitam atualmente na Alesp. A avaliação de parlamentares questionados pela reportagem é que o cenário é incerto para o governador. Além da grande quantidade de projetos e de novembro ser um mês com três feriados, o que dificulta o calendário, o governo tem encontrado resistência no trânsito com a base aliada, mesmo após esforços para melhorar a comunicação e a articulação, como os encontros e reuniões frequentes promovidos por Tarcísio com os parlamentares. Deputados estaduais citam que há “pouco tempo” para resolver as questões e destacam que muitos textos – principalmente o da Sabesp e o da Educação – são polêmicos e enfrentarão grande obstrução por parte da oposição.