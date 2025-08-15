Cotados para a Presidência, Zema e Ratinho Júnior não assinam carta de apoio à COP no Pará

Fórum reuniu governadores e vices estaduais e angariou assinaturas de 19 estados; Jerônimo Rodrigues, Ibaneis Rocha, Carlos Brandão, Rafael Fonteles, Antonio Denarium e Jorginho Mello também não estão na lista

Marcelo Lelis/Agência Pará Governadores se reúnem para assinar carta de apoio à realização da COP30



Durante o Fórum Nacional de Governadores, uma carta de apoio à realização da COP30 em Belém (PA) circulou entre os chefes de executivo estaduais, mas não obteve a assinatura de importantes nomes da oposição, como os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Ratinho Jr. (PSD-PR), que estavam presentes no evento. Outros nomes cotados para a eleição presidencial de 2026, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União-GO) e Eduardo Leite (PSDB-RS), também não assinaram, pois não compareceram ao fórum.

A carta, que reuniu as assinaturas de representantes de 19 estados brasileiros, foi um gesto de endosso à conferência climática da ONU, que ocorrerá em novembro. O documento destaca o papel estratégico dos estados no enfrentamento das mudanças climáticas, a importância da Amazônia como centro das discussões e a liderança do Brasil na agenda ambiental global.

A recusa de Zema e Ratinho Jr., ambos potenciais candidatos à Presidência, é vista por analistas como um movimento político de oposição ao governo federal. A ausência das assinaturas sinaliza um distanciamento da pauta ambiental, uma das principais bandeiras da gestão do presidente Lula no cenário internacional.

O governador Romeu Zema tem intensificado suas críticas ao governo federal e se posicionado como uma liderança da direita, inclusive com o lançamento de sua pré-candidatura à presidência previsto para este fim de semana em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar do apoio majoritário dos governadores presentes, a realização da COP30 em Belém enfrenta desafios práticos, como a infraestrutura logística e os altos custos de hospedagem na cidade, que têm sido alvo de críticas e preocupações. O governo federal e as autoridades locais, no entanto, garantem que a cidade estará preparada para receber o evento.

*Com informações de Aline Becketty

*Reportagem produzida com auxílio de IA