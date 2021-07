CPI da Covid-19: Roberto Dias paga fiança de R$ 1.100 e é liberado da prisão

Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde passou cinco horas na Delegacia de Polícia Legislativa do Senado

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, prestou depoimento à CPI nesta quarta-feira, 7



O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias pagou fiança de R$ 1.100 e foi liberado da sede da Delegacia de Polícia Legislativa, no Congresso, após sair preso da CPI da Covid-19 nesta quarta-feira, 7. A ordem de prisão foi dada pelo presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), que alegou que Dias cometeu o crime de perjúrio, ou seja, mentir sob juramento, ao negar que havia combinado um encontro com Luiz Paulo Dominguetti, policial militar de Minas Gerais que se apresentou como representante da Davati Medical Supply, em um restaurante no Brasília Shopping. O valor da fiança foi calculado de acordo com o salário recebido por Dias. Ele prestou depoimento por cinco horas na Delegacia e responderá em liberdade. Antes de ser preso, a senadora Eliziane Gama defendeu a oportunidade do ex-diretor retificar sua versão, mas não houve mudanças.