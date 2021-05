CPI da Covid-19: Wajngarten diz que governo demorou dois meses para responder carta da Pfizer

Mesmo não estando entre os destinatários originais da carta, o ex-secretário reforçou que buscou manter contato com a Pfizer ao saber da oferta. “A potencial vacina da Pfizer e da BioNTech é uma opção muito promissora para ajudar seu governo a mitigar esta pandemia. Quero fazer todos os esforços possíveis para garantir que doses de nossa futura vacina sejam reservadas para a população brasileira, porém celeridade é crucial devido à alta demanda de outros países e ao número limitado de doses em 2020”, registrou a farmacêutica na carta endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, ao vice-presidente Hamilton Mourão, ao ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, ao ex-titular da Saúde, Eduardo Pazuello, ao ministro da Economia, Paulo Guedes e ao embaixador do Brasil para os Estados Unidos, Nestor Forster.

“Minha equipe no Brasil se reuniu com representantes de seus Ministérios da Saúde e Economia, bem como com a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Apresentamos uma proposta ao Ministério da Saúde do Brasil para fornecer nossa potencial vacina que poderia proteger milhões de brasileiros, mas até o momento não recebemos uma resposta. Sabendo que o tempo é essencial, minha equipe está interessada em acelerar as discussões sobre uma possível aquisição e pronta para se reunir com Vossa Excelência ou representantes do governo brasileiro o mais rápido possível”, continua a carta assinada por Albert Bourla, diretor executivo da Pfizer.