CPI das ONGs na Amazônia define colegiado e é instalada no Senado

Senadores Plínio Valério e Márcio Bittar devem compor a mesa de trabalho da Comissão

Banco de imagens/Estadão Conteúdo CPI das ONGs quer apurar suspeita de mau uso de dinheiro público repassado às entidades



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado Federal que irá investigar a atuação de ONGs com foco na Amazônia definiu os membros do colegiado. Entre os representantes da oposição estão os senadores Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Mecias de Jesus (Republicanos-RR). Do lado governista, fazem parte da lista Beto Faro (PT-PA) e Tereza Leitão (PT-SE). O senador Plínio Valério (PSDB-AM), autor da criação da CPI, é cotado para assumir a presidência do colegiado, e o senador Marcio Bittar (União-AC), a relatoria. A comissão quer detalhes dos repasses feitos pelo governo federal a entidades estrangeiras desde 2002 e também investigar organizações não-governamentais consideradas de fachada e sua relação com o poder público. O pedido de criação da CPI foi assinado por 37 senadores — o número mínimo na Casa é de 27. Valério argumenta que tem recebido diversas denúncias sobre o repasse de recursos federais a ONGs que não foram efetivamente aplicados.

Veja lista completa dos membros do colegiado:

Bloco Parlamentar Democracia (PDT, MDB, PSDB, Podemos, União)

Titulares

Confúcio Moura (MDB-RO)

Marcio Bittar (União-AC)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Suplentes

Marcelo Castro (MDB-PI)

Professora Dorinha Seabra (União-TO)

Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PSB, PT, PSD, Rede)

Titulares

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Beto Faro (PT-PA)

Chico Rodrigues (PSB-RR)

Suplentes

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Teresa Leitão (PT-PE)

Bloco Parlamentar Vanguarda (PL, Novo)

Titulares

Jaime Bagattoli (PL-RO)

Zequinha Marinho (PL-PA)

Suplente

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Bloco Parlamentar Aliança (PP, Republicanos)

Titular

Senador Dr. Hiran (PP-RR)

Suplente

Senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR)