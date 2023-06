CPI do MST aprova convocação de José Rainha e João Pedro Stédile, líder do MST

Líderes dos movimentos sociais serão ouvidos na condição de convocados, ou seja, eles são obrigados a comparecer

Valter Campanato/Agência Brasil O presidente da FNL, José Rainha, é um dos líderes de movimentos que a CPI irá ouvir



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) aprovou nesta terça-feira, 20, requerimentos para que sejam ouvidos José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), e João Pedro Stédile, líder do MST. Ambas as solicitações foram aprovadas por 17 votos a favor e seis contra. Os requerimentos foram votados em bloco, diante do grande volume de solicitações com o mesmo propósito. Os autores dos pedidos de presença dos líderes querem esclarecimentos sobre as últimas ocupações de terras promovidas pelos movimentos sociais, em fevereiro e em abril deste ano. Aliados do governo Lula que integram o colegiado criticaram a solicitação do depoimento em forma de convocação, o que estabelece que a presença dos depoentes seja obrigatória.

“Estão fazendo denúncias, colocações sem antes fazer uma investigação e convocando porque pressupõe-se que é um bandido”, disse a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do PT, no momento da discussão sobre o requerimento para ouvir Stédile. “Da Ásia, ele deu ordem, comando pra invadir essas propriedades”, rebateu o deputado Messias Donato (Republicanos-ES), se referindo a declarações de João Pedro Stédile em entrevista ao site Metrópoles durante viagem que fez à China com uma comitiva presidencial, em abril. Na ocasião, ele reafirmou a convocação do MST para ocupação de áreas rurais.