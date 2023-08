CPI do MST ouve o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; acompanhe

Ministro da Agricultura e Pecuária não compareceu à audiência na comissão nesta quarta-feira, 16, depois alegar ‘extensa agenda’

Valter Campanato/Agência Brasil Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro vai comparecer à CPI do MST



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ouve nesta quinta-feira, 17, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ele foi convocado para prestar esclarecimentos sobre as providências adotadas pela pasta diante do anúncio do líder do MST, João Pedro Stédile, de promover ocupações de terras em todo o Brasil. Acompanhe a transmissão ao vivo:

O pedido para realização da oitiva é do deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES). A reunião corre a partir das 9 horas. Inicialmente, a sessão estava marcada para acontecer nesta quarta-feira, 16, mas foi desmarcada após comunicado de Fávaro, que alegou “extensa agenda ministerial” ao negar o comparecimento. “Levamos a vosso conhecimento que, em razão da extensa agenda ministerial, não será possível o comparecimento na audiência em tela. Contamos com vossa compreensão e enviamos cordiais cumprimentos”, dizia o comunicado. Por ser um convite, o ministro do governo Lula 3 não é obrigado a comparecer ao colegiado. Como o site da Jovem Pan mostrou, na terça-feira, 15, a CPI da Câmara dos Deputados, ouviu na terça-feira, 15, Stédile. Entre outras coisas, ele afirmou que “nem Jesus Cristo” sabe tudo que acontece nos assentamentos e ocupações, ao ser questionado sobre supostas denúncias de ameaça, situação análoga à escravidão e extorsão ocorridas em ocupações. “O MST quer organizar o povo para lutar pela terra, para acabar com a pobreza, ao organizar o povo pobre, não é fácil. Então acontece distorções, transtornos, da vida normal, como qualquer um que organiza qualquer movimento popular e de massas, acontece tipos de fora do combinado”, afirmou.