CPI do MST ouve João Pedro Stédile, líder mais conhecido do movimento; acompanhe

Depoente inicia sua participação na comissão parlamentar respondendo a perguntas do relator, deputado Ricardo Salles

Myke Sena / Câmara dos Deputados João Pedro Stédile cumprimenta o relator, deputado Ricardo Salles (PL-SP)



O líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, inicia seu depoimento na CPI do MST. A participação na comissão parlamentar tem início com perguntas do relator, deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Como o site da Jovem Pan mostrou, a presença de Stédile na comissão parlamentar ocorre fruto de um requerimento do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), apoiado por Kim Kataguiri (União-SP) e Coronel Assis (União-MS), e e tende a ser um dos últimos atos relevantes do colegiado, cuja investigação foi esvaziada na semana passada por ação do governo. Republicanos e Progressistas, que negociam espaço na Esplanada, trocaram seus integrantes por deputados mais alinhados ao governo. Patriotas e União Brasil, que já estão na base, fizeram o mesmo, garantindo maioria aos governistas e inviabilizando o avanço da apuração.