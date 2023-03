CPI do MST precisa ser instalada antes de abril, afirma Lupion

Deputado disse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, entende que o tema é grave e precisa ser investigado pelo Congresso

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Lupion disse ter 'certeza absoluta' de que CPI do MST estará entre as cinco comissões simultâneas permitidas pelo regimento da Casa



O deputado federal Pedro Lupion (PP-PR) afirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as invasões promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), apelidada de CPI do MST, precisa ser instalada antes de abril. O deputado disse que não tem como dizer quando a Comissão será instalada, mas defendeu que o procedimento precisa ocorrer antes de abril, por se tratar de um mês com “bastante invasões” do grupo, mas reconheceu que vai depender da articulação no Congresso para isso. “Quando ela será instalada eu não tenho como dizer. Quem pode dizer é o presidente Arthur Lira. […] Eu entendo que é necessário que instalemos a CPI antes de abril. Abril é o prazo que me preocupa devido à questão do abril vermelho por parte do MST.É um mês em que fazem bastante invasões. Eu gostaria que a CPI estivesse instalada. Mas tudo isso vai depender de muita articulação política no Congresso“, afirmou Lupion.

Além disso, Lupion falou sobre as tratativas do tema com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmando que o chefe da Casa entendeu que é um tema grave que precisa ser investigado pelo Congresso. Além disso, o deputado disse ter certeza que a CPI do MST estará entre as cinco comissões simultâneas permitidas pelo regimento da Casa. “A lei permite cinco CPIs ao mesmo tempo na Câmara e existem várias propostas de CPI. Com coleta de assinaturas, são seis ou sete. Nós estaremos entre as cinco, tenho certeza absoluta. Agora, não há um prazo de instalação referente a isso. Eu tenho conversado com o presidente coisas amplas em relação ao nosso setor, temas extremamente importantes, projetos, medidas provisórias que serão votadas essa semana e também sobre a CPI. O presidente tem entendido que é um tema grave, complicado e que precisa da participação do Congresso Nacional, da nossa investigação e a CPI será instalada”, afirmou o deputado.