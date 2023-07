CPI do MST vota amanhã se convocará Rui Costa e Gonçalves Dias

Deutados querem ouvir o ministro e o ex-GSI sobre invasões de terras e ações da ABIN para monitoramento do MST

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ministro da Casa Civil, Rui Costa, é alvo de requerimentos de convocação que serão apreciados na CPI do MST nesta terça



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) marcou para esta terça-feira 11, a apreciação de requerimentos para ouvir depoimentos do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ambos os pedidos são de autoria do relator da CPI, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). O deputado Evair de Melo (PP-ES) também solicitou a presença de Rui Costa. Em todos os requerimentos, a solicitação é de convocação, ou seja, obriga a presença do depoente sob pena de punição.

No caso de Gonçalves Dias, o relator da CPI alega que a presença do ex-GSI servirá para que ele preste esclarecimentos sobre ações da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) no monitoramento de invasões de terra ocorridas durante o atual governo quando sob sua gestão enquanto ministro. Já de Rui Costa, caso seja aprovada sua convocação, a CPI deverá ouvi-lo sobre as ações do MST e as medidas de reintegração de posse de terras invadidas durante o governo Lula. A Comissão irá analisar também requerimento que pede a convocação, como testemunha, do presidente da Suzano Papel e Celulose, Walter Schalka, para esclarecer fatos relativos às invasões feitas pelo MST a propriedades da empresa.