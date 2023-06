CPI do MST votará convocação de líderes de movimentos nesta terça

Sessão está marcada para as 14h30; pedido de convocação do diretor-geral da PRF também será analisado

O presidente da FNL, José Rainha, é um dos líderes que a CPI pretende ouvir



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os atos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) irá pautar para a sessão desta terça-feira, 20, a apreciação dos requerimentos que pedem que sejam ouvidos José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), e João Pedro Stédile, líder do MST. Os requerimentos serão votados em bloco, diante do grande volume de solicitações com o mesmo propósito. Os autores dos pedidos de presença dos líderes querem esclarecimentos sobre as últimas ocupações de terras promovidas pelos movimentos sociais, em fevereiro e em abril deste ano.

A CPI também irá votar requerimento para convocar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Antônio Fernando Oliveira. Ele deve ser questionado a respeito de suposto uso de aeronave da corporação para a semeadura em áreas rurais controladas pelo MST. “É importante analisar criticamente o contexto em que essa ação ocorreu e seus possíveis impactos associados ao uso da aeronave, o qual pode ser apontado um suposto apoio institucional ao movimento”, diz trecho do requerimento, de autoria do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS).

A sessão desta terça-feira está marcada para as 14h30. O colegiado irá analisar mais de 40 itens que estão na pauta de apreciação.