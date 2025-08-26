CPMI do INSS convoca ‘Careca’ e Maurício Camisotti e quer ouvir ex-ministros em ordem cronológica

Comissão investiga fraudes que desviaram mais de R$ 6,3 bilhões; serão convidados todo mundo que chefiou a Previdência desde o governo Dilma Rousseff

Geraldo Magela/Agência Senado O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) faz pronunciamento durante a CPMI do INSS



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no pagamento de aposentados e pensionistas aprovou, nesta terça-feira (26), a convocação de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Apontado pela Polícia Federal como um dos possíveis operadores do esquema, ele será ouvido pelos parlamentares. O empresário Maurício Camisotti, também citado nas investigações, entrou na lista de convocados. Segundo a PF, ambos teriam ligação com irregularidades que somaram mais de R$ 6,3 bilhões em descontos ilegais de beneficiários.

Além deles, a CPMI decidiu convocar dez ex-presidentes do INSS e todos os ex-ministros da Previdência que ocuparam o cargo desde o governo Dilma Rousseff, passando pelas gestões de Michel Temer, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é que os depoimentos sigam ordem cronológica, a partir de 2015.

“Todos os ex-ministros do INSS serão convidados a participar. Todos os superintendentes do INSS desde 2015, representantes da Dataprev e funcionários técnicos que tiveram acesso direto à liberação das credenciais e principalmente dos descontos”, explicou o presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

De acordo com o relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), os primeiros depoimentos estão marcados para quinta-feira (28) e terão como foco ouvir investigadores. “A intenção da investigação é buscar os culpados com base em dados e em fatos verídicos. Foram convocados todos que tinham interesse na investigação inicialmente, com exceção dos ex-ministros da Previdência que, por acordo político, serão convidados, mas com a obrigação de falar a verdade”, afirmou. Embora o convite aos ex-ministros seja em caráter voluntário, a comissão já sinalizou que pode tornar a participação obrigatória caso haja recusa.