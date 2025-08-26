CPMI do INSS realiza reunião para debater plano de ação

Comissão investiga esquema que lesou mais de seis milhões de aposentados e gerou prejuízo de R$ 6 bilhões

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado Alfredo Gaspar (União-AL; à esquerda), relator da CPMI do INSS, e o senador Carlos Viana (Podemos-MG; à direita), presidente da CPMI



A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga fraudes em aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) realiza nesta terça-feira (26) sua primeira reunião de trabalho. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), apresentará o plano que deve guiar as apurações. O colegiado, formado por deputados e senadores, apura um esquema de descontos não autorizados que atingiu mais de seis milhões de aposentados, gerando um prejuízo estimado em R$ 6 bilhões, segundo a Controladoria-Geral da União.

Na sessão, devem ser analisados ao menos 35 requerimentos entre os cerca de 800 apresentados. A expectativa é pela aprovação de convocações de autoridades, em especial ex-presidentes do INSS. A oposição, que comanda a comissão, pretende aprofundar a apuração, enquanto governistas se organizam para blindar o Palácio do Planalto de desgaste político.

Um dos pedidos de convocação envolve Frei Chico, irmão mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, citado por parlamentares oposicionistas.

Segundo o relator Alfredo Gaspar, a comissão vai investigar a atuação dos governos desde 2015. A CPMI terá prazo de seis meses, prorrogáveis, para concluir seus trabalhos e apresentar o relatório final.