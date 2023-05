CPMI recebe requerimento para quebra de sigilo telefônico de Flávio Dino

Senador Izalci Lucas quer mapear conversas e informações repassadas pelo ministro da Justiça a interlocutores; ao todo, comissão já recebeu 432 requerimentos

Will Shutter / Câmara dos Deputados CPMI irá analisar pedido de quebra de sigilo telefônico do ministro da Justiça, Flávio Dino.



A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8 de janeiro recebeu requerimento para que seja quebrado o sigilo telefônico e telemático do ministro da Justiça, Flávio Dino. O pedido foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF), autor de 98 dos 432 requerimentos já protocolados no colegiado. Com o alto volume de pedidos, o senador tem direito a mais tempo de fala durante as sessões da CMPI. Para justificar a quebra de sigilo de Flávio Dino, o senador tucano diz querer revelar como se deu os contatos entre o ministro da Justiça e demais autoridades no dia das manifestações, e também na noite anterior.

No requerimento, Izalci cita fala de Dino durante audiência na Câmara dos Deputados, na qual informou que, na tarde do dia 8, ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para avisar sobre os atos na Esplanada dos Ministérios, e que na noite anterior enviou três ofícios ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, com informações que havia recebido da Polícia Federal sobre as manifestações do dia seguinte. “Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de uma autoridade pública que acompanhou de perto fatos relevantes, assim como participou de atos diretamente relacionados ao movimento do dia 08 de janeiro de 2023, cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente úteis para o deslinde dos fatos ora investigados pela presente Comissão Parlamentar Mista de Inquérito”, diz trecho do requerimento. Além dos dados telefônicos, a quebra de dados telemáticos poderão mostrar as mensagens trocadas entre o ministro da Justiça e demais autoridades. A próxima reunião da CPMI está marcada para esta terça-feira, quando serão analisados os primeiros requerimentos protocolados ao colegiado.