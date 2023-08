CPMI tem bate-boca entre Feliciano e Soraya e intervenção de congressistas: ‘Vou sair desse circo’

Discussão teve início após tempo de fala do deputado federal, que acusou a parlamentar de ter colocado ‘o dedo no seu nariz’

Reprodução / YouTube TV Senado

A oitiva do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres na CPMI do 8 de Janeiro foi interrompida nesta terça-feira, 8, por um bate-boca entre parlamentares governistas e membros da oposição, em uma discussão acalorada que terminou apenas com a intervenção do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), Arthur Maia (União-BA). A discussão teve início após o tempo de fala do deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) e envolveu o parlamentar, a senadora Soraya Thronicke (União-MT) e intervenção da relatora Eliziane Gama (PSD-MA) e de outros parlamentares, como o senador Rogério Carvalho (PT-SE) e o deputado Duarte Júnior (PSB-MA). “Respeite a senadora. Essa mania de bater na mesa”, disse a senadora a Feliciano, enquanto a discussão continuava a ânimos aflorados. No microfone, foi possível ouvir o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) falando que sairia da audiência pelo baixo nível. “Eu vou sair desse circo, porque o nível está muito baixo”, exaltou, enquanto Feliciano tentava se justificar. “A turminha da esquerda, os mimizentos, a senadora pode colocar o dedo no meu nariz e eu não posso fazer nada?”, disse Feliciano, que sentava atrás da senadora Soraya. O presidente da CPMI interveio na discussão e pediu a todos “ponderação”. “Vamos voltar à normalidade dos trabalhos.”