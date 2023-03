‘Criminosos querem vingança, querem ferrar Sergio Moro’, diz Deltan após operação da PF

Deputado prestou solidariedade ao ex-juiz após a Polícia Federal cumprir mandados contra um grupo criminoso que planejava assassinar autoridades e políticos

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Declaração acontece após a Polícia Federal deflagar uma operação para desarticular um plano do Primeiro Comando da Capital



O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-procurador da República, afirmou nesta quarta-feira, 22, que querem “ferrar” o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), atual senador pelo Paraná. A declaração acontece após a Polícia Federal deflagar uma operação para desarticular um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) de assassinar autoridades e políticos, incluindo Moro. “Os criminosos quererem vingança. Querem “ferrar” Sergio Moro, cada um com suas armas”, escreveu Dallagnol no Twitter. A fala também acontece um dia depois do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer que pensava em “foder” o então magistrado, enquanto esteve preso por 580 dias em Curitiba. “Chocado, indignado e motivado a lutar ainda mais contra o crime. Minha total solidariedade a Sergio Moro e sua família, pessoas de honra que querem e lutam por um Brasil melhor”, completou Deltan na rede social, em manifestação a Moro.