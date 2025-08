Crise na hospedagem da COP-30 faz Lula enviar ministro do Turismo a Belém

Vinte e nove delegações estrangeiras sugeriram a mudança de local da cúpula climática caso não haja garantia de acomodações adequadas e acessíveis

Percio Campos/Mtur. O ministro Celso Sabino cancelou outros compromissos para assumir a frente da negociação com o setor hoteleiro de Belém



Diante da pressão internacional por causa dos altos preços de hospedagem em Belém durante a COP-30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o ministro do Turismo, Celso Sabino, viaje à capital paraense para lidar diretamente com o problema. A conferência do clima da ONU está marcada para ocorrer entre 10 e 21 de novembro e será sediada pela primeira vez na Amazônia.

A crise, que se arrasta há meses, chegou ao ápice com o envio de uma carta por 29 delegações estrangeiras sugerindo a mudança de local do evento, caso não haja garantia de acomodações adequadas e acessíveis. Entre os países mais críticos estão representantes do continente africano, que reclamam de preços abusivos praticados por hotéis e imóveis anunciados em plataformas de locação temporária.

Sabino, que é paraense e também presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, cancelou outros compromissos para assumir a frente da negociação com o setor hoteleiro. Nesta sexta-feira (2), ele informou estar reunido com empresários locais para firmar acordos que garantam preços mais justos e a inclusão de parte dos quartos na plataforma oficial de hospedagem, com tarifas menores e mais flexibilidade nas reservas.

Segundo o Ministério do Turismo, o site oficial foi lançado nesta sexta-feira com 2.700 leitos disponíveis. A prioridade nesse momento é atender as delegações envolvidas nas negociações oficiais da COP-30. Em nota, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH-PA) rebateu críticas feitas por André Corrêa do Lago, presidente da COP-30, e afirmou que o setor foi solicitado a reservar 500 apartamentos subsidiados pela ONU para países em desenvolvimento.

Já o governo do Pará afirma que novas soluções estão sendo adotadas, como a construção do hotel Vila COP, com 405 leitos, e a adaptação de escolas estaduais para uso no modelo “hostel”. Navios também foram contratados para funcionar como hospedagem flutuante. Ainda assim, muitos anúncios seguem oferecendo acomodações a preços considerados desproporcionais. Em junho, o governo federal chegou a propor um Termo de Ajuste de Conduta com os setores hoteleiro e imobiliário, mas o acordo foi rejeitado. Um termo de compromisso menos rígido também não foi assinado.

A lentidão no lançamento da plataforma oficial de hospedagem contribuiu para a especulação. Inicialmente, o sistema deveria ter começado a operar entre março e junho, mas só foi disponibilizado recentemente e, até então, com acesso restrito. A Secretaria Extraordinária da COP-30 afirma que o plano de acomodação será implementado por fases. Atualmente, estão disponíveis cerca de 2.500 quartos com tarifas entre US$ 100 e US$ 600. Delegações de países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares têm prioridade e acesso a diárias mais baixas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Uma nova reunião da ONU para discutir as condições de hospedagem, transporte, segurança e alimentação da conferência está marcada para 11 de agosto. Apesar das críticas, o ministro Celso Sabino afirma que a cidade está preparada para o evento. Ele destaca investimentos federais de mais de R$ 4 bilhões em infraestrutura, incluindo novos hotéis e melhorias que devem ser concluídas até o Círio de Nazaré, em outubro.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA