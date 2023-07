Cristiano Zanin é oficialmente nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal

Indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aprovado pelo Senado Federal com placar de 58 a 14, o advogado substituirá o ex-ministro Ricardo Lewandowski

Geraldo Magela/Agência Senado Cristiano Zanin durante a sabatina para vaga no STF na CCJ do Senado



A nomeação do advogado Cristiano Zanin para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 5. Indicado ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aprovado pelo Senado Federal com placar de 58 a 14, o advogado substituirá o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou no dia 11 de abril deste ano ao completar 75 anos, idade limite para permanência na Corte. Zanin tem 47 anos e atuou na defesa de Lula em processos no âmbito da Operação Lava Jato. Apesar da nomeação ter sido oficializada nesta quarta, o novo ministro só será empossado no STF em cerimônia marcada para o dia 3 de agosto. Zanin herdará 530 processos do gabinete de Lewandowski e, de acordo com os critérios atuais, pode ocupar o cargo até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos.