Curitibanos aprovam gestões municipal e estadual e mostram insatisfação com o governo federal, diz pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça-feira (14) um levantamento mostrando o que o eleitor curitibano acha dos governos municipal, estadual e federal. A pesquisa mostra altos índices de aprovação das gestões do prefeito Rafael Greca (PSD) e do governador Ratinho Júnior (PSD), acima dos 70%. O primeiro alcançou 74,9% de aprovação à frente da Prefeitura de Curitiba, 1,8 ponto a mais do que tinha em dezembro. Outros 21,5% aprovam o trabalho de Greca, enquanto 3,6% não souberam ou não quiseram responder. O percentual de entrevistados que consideram a gestão municipal boa ou ótima chegou a 60,3%, contra 24,3% que a acham regular e 14,3% que assinalaram ruim ou péssimo. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais.

Ratinho Júnior tem números ainda melhores que o correligionário. A sua aprovação cresceu 0,6 ponto percentual, chegando a 75,4%. Apenas 20,4% desaprovam seu desempenho no governo do Estado; 4,3% não quiseram ou não souberam responder. Em relação ao nível de satisfação da administração estadual, 63,3% a consideram boa ou ótima, 24% a acham regular e 11,3% a classificam como ruim ou péssima. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viu o índice de reprovação aumentar de 54,9%, em dezembro, para 61,0%. A aprovação do petista caiu de 42,0% para 35,1%. Apenas 25,1% têm a sensação de que o governo Lula é bom ou ótimo. O governo federal é avaliado como regular por 22,1% dos curitibanos, e 51,3% o consideram ruim ou péssimo.

