Damares nega pedido de Bolsonaro para disputar Senado por São Paulo

Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos afirmou que pretende reforçar a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro em outros estados

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, recusou um convite do presidente Jair Bolsonaro para disputar as eleições ao Senado por São Paulo



A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, publicou nas suas redes sociais nesta terça-feira, 15, que rejeitou o convite do presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer a uma cadeira no Senado Federal pelo estado de São Paulo. A governista agradeceu ao mandatário e alegou que foi uma “honra” ser convocada, mas que acredita haver “muita gente com chances de eleição” para a disputa. Damares, porém, informou que há a possibilidade de “reforçar” a base do governo em outros Estados. “Quero ajudar os amigos do Norte e do Nordeste nesta tarefa”, afirmou. Na última semana, a ministra declarou que quer ser a primeira mulher a presidir o Senado a fim de ampliar as leis penais no país. “Tenho projeto de lei tramitando há 15 anos no Senado e na Câmara para proteger criança que não passa. Falei assim: ‘esse negócio está bom, eu podia ser candidata a senadora’. Mas, mais que candidata, quero ganhar muito bem e ser a mulher presidente do Senado”.