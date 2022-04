Daniel Silveira chama Moraes de ‘marginal’ e ‘menininho frustrado’ horas antes de julgamento no STF

Deputado afirmou que o ministro ‘tem muita coragem atrás da mesa com a caneta’ e que age fora da Constituição

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Daniel Silveira criticou o relator do processo, Alexandre de Moraes



O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, 20, horas antes do julgamento de seu processo no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado é relator da ação penal contra o parlamentar. Na tribuna da Câmara dos Deputados, Silveira afirmou que o detentor da ação solicitou o arquivamento e foi “ignorado” por Moraes. “O ministro que é o reizinho do Brasil. O menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem atrás da mesa com a caneta e o poder de mando”, disse o deputado. “Eu fiquei 11 meses no presídio. Onze meses, sem crime. Mas acho que eu estava mais livre, porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal, atropelando a Constituição. Eu espero realmente que os deputados possam perceber, quando olharem objetivamente para esse tempo, que atentaram contra o Poder Legislativo, não contra o Daniel Silveira”, concluiu.

Silveira foi preso em fevereiro de 2021, após a divulgação de um vídeo com ataques a ministros e apologia ao Ato Institucional número 5 (AI-5), o mais repressivo da Ditadura Militar. Na época, a Câmara dos Deputados referendou a prisão por 364 votos a favor e 130 contra. Silveira se tornou réu na Corte em abril do ano passado, por unanimidade, no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos. O STF julga a ação penal contra ele nesta quarta-feira.