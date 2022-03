Daniel Silveira se recusa a colocar tornozeleira eletrônica na Câmara

Polícia Penal do Distrito Federal e a Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados para cumprir a decisão de Alexandre de Moraes

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Daniel Silveira se recusou a seguir a determinação de Moraes



O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) se recusou a seguir as ordens do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e colocar a tornozeleira eletrônica nesta quarta-feira, 30. Em nota, a Câmara dos Deputados informou que a Polícia Penal do Distrito Federal e a Polícia Federal estiveram na Casa para cumprir a medida. “O parlamentar foi cientificado e não consentiu a instalação do aparelho. A recusa foi certificada pelas autoridades policiais”, diz o comunicado. Sendo assim, o ministro foi certificado da recusa e deve emitir uma nova decisão nas próximas horas.

A ida da PF à Câmara ocorre após Silveira passar a noite em seu gabinete para não cumprir as ordens de Moraes. Na noite de terça-feira, 29, o deputado alegou que permanecerá no plenário da Casa – onde os agentes não poderiam entrar – para “ver até onde vai a petulância” do magistrado. Nesta tarde, o STF anunciou que o deputado será julgado no próximo dia 20 de abril. A decisão ocorreu após pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “Decisões judiciais devem ser cumpridas assim como a inviolabilidade da Casa do Povo deve ser preservada. Sagrada durante as sessões, ela tem também dimensão simbólica na ordem democrática. Ideal que o STF analisasse logo os pedidos do deputado Daniel Silveira e que a Justiça siga a partir desta decisão – mais ampla da nossa Corte Superior”, declarou em nota.