Daniel Silveira volta a criticar ministros do STF e manda recado para Moraes: ‘Tem que pegar e agir dentro da Constituição’

Deputado federal teve ordem de prisão expedida pelo magistrado após publicar vídeo com ofensas a membros da Corte; no último domingo, o parlamentar se encontrou com o empresário Otávio Fakhoury

Reprodução/Instagram/otaviofakhoury Daniel Silveira afirmou que está cada mais 'complicado' para Alexandre Moraes continuar vivendo no Brasil



O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) voltou a criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e descumpriu medida cautelar imposta por Alexandre de Moraes. O parlamentar foi preso em fevereiro de 2021 após publicar um vídeo em suas redes sociais fazendo apologia ao AI-5 e ofendendo ministros do STF. Na ocasião, Silveira proferiu ataques e xingamentos aos magistrados, principalmente a Edson Fachin. “Por várias e várias vezes já te imaginei [Fachin] levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa Corte aí. Quantas vezes eu imaginei você, na rua, levando uma surra. O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, só imaginei”, disse o deputado, que ainda chamou Fachin de “jurista pífio”. A ordem de prisão foi expedida por Alexandre Moraes e referendada, por unanimidade, pela Corte.

Quase um mês após a detenção de Daniel Silveira, em 14 de março, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Em 24 de junho, porém, o parlamentar foi preso novamente por violar o uso da tornozeleira eletrônica 36 vezes. Em 9 de novembro, Daniel Silveira foi solto e a prisão foi substituída por medidas cautelares, entre elas proibição de ter contato com outros investigados no inquérito das milícias digitais e de usar as redes sociais. A determinação, no entanto, foi descumprida por Silveira neste domingo, 21. Durante o evento Freedom Day (Dia da Liberdade), em São Paulo, o deputado federal posou para fotos ao lado do empresário e presidente do PTB-SP, Otávio Fakhoury, também alvo da operação.

No mesmo evento, Silveira foi questionado por um ativista sobre o ministro Alexandre de Moraes. A resposta foi gravada pelo apoiador e publicada nas redes sociais. “Ministro, olha só, o senhor está cometendo muitas inconstitucionalidades. Acho que o senhor tem que pegar e agir dentro da Constituição. Sabe por quê? Senão o senhor vai chateando toda a Federação, toda a República Federativa do Brasil. Vai ficando complicado para o sr. continuar vivendo aqui. Seja como juiz”, declarou Silveira.