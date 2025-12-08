Daniel Vilela lidera disputa pela sucessão de Caiado em GO, aponta Paraná Pesquisas

Segundo levantamento, o atual vice do estado abriu 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que marca 24,4%

Divulgação Ronaldo Caiado e Daniel Vilela



Uma nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira (8), mostra o vice-governador Daniel Vilela (MDB) em posição confortável na corrida pelo governo de Goiás. No cenário estimulado, ele aparece na liderança isolada, com 39,3% das intenções de voto, abrindo 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que marca 24,4%.

A deputada federal Adriana Accorsi (PT) surge em terceiro lugar, com 12,9%, seguida pelo senador Wilder Morais (PL), que registra 9,2%. O ex-deputado Telêmaco Brandão tem 1,1% das intenções de voto.

O levantamento também revela que 5,0% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder, enquanto 8,1% declararam voto em branco, nulo ou nenhum dos candidatos.

Segundo o instituto, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas presenciais entre os dias 2 e 5 de dezembro de 2025, ouvindo 1.510 eleitores em 73 municípios goianos.

A amostra, considerada representativa da população do Estado, apresenta margem de erro de 2,6 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Além da disputa pelo Executivo estadual, o estudo também avalia o humor dos eleitores em relação à administração estadual e ao quadro para o Legislativo Federal no próximo pleito.