Datafolha no RJ: Paes tem 34%; Crivella, 14%; Martha Rocha, 11%, e Benedita, 8%

A quatro dias do primeiro turno, candidato do DEM segue na liderança das pesquisas; Crivella e Martha estão tecnicamente empatados

SAO PAULO. SP. 20.08.2013 - PALESTRA LIDE - EDUARDO PAES . O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, durante a palestra "O desafio da gestão metropolitana no plano social e econômico" com lideres empresariais do Lide - Grupo de Lideres Empresarias, na manhã desta terça feira na zona sul da capital paulista. (Foto Adriana Spaca/Brazil Photo Press) Eduardo Paes e as obras para 2016



A quatro dias do primeiro turno, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), segue na liderança da corrida pela Prefeitura da cidade. Segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quarta-feira, 11, Paes tem 34% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, da quinta-feira, 5, o candidato do DEM tinha 31%. O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tenta a reeleição, aparece com 14%, seguido por Martha Rocha (PDT), com 11%, e Benedita da Silva (PT), com 8%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, encomendada pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo, ouviu 1148 eleitores entre os dias 9 e 10 de novembro.

Confira abaixo os percentuais de intenção de voto para os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro: