Datena cancela compromissos para exames após mal-estar durante campanha

‘É claro que estou cansado, estou em campanha política. Quem não sente esse desgaste? Estou gostando, mas é realmente cansativo’, disse o candidato à prefeitura

O candidato à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena, do PSDB, cancelou seus compromissos nesta terça-feira (3), para realizar uma série de exames no Hospital Sírio Libanês. O apresentador tinha agendada uma caminhada pelo centro da cidade, além de sua participação na sabatina promovida pela Folha e UOL, que também foram canceladas.

Na segunda-feira (2) Datena passou por um episódio de mal-estar e, em declaração à Folha, mencionou que está enfrentando estresse e cansaço devido à intensa rotina de campanha. “É claro que estou cansado, estou em campanha política. Quem não sente esse desgaste? Estou gostando, mas é realmente cansativo”, afirmou. Até o momento da publicação desta matéria, a assessoria do hospital ainda não havia emitido um boletim informativo sobre a condição de saúde do apresentador, que está sob os cuidados do médico Roberto Kalil Filho.

