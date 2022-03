Datena lidera corrida pelo Senado em SP, com 39%; França tem 15%; Skaf, 13%

No cenário menos pulverizado, o apresentador da TV Bandeirantes, que vai compor a chapa do vice-governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB), chega aos 42%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra o jornalista José Luiz Datena (União Brasil) na liderança pela corrida para o Senado no Estado de São Paulo. De acordo com o levantamento, o apresentador da TV Bandeirantes tem 39% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), que aparece com 15% e pelo ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf (MDB), que chega aos 13%. Neste cenário, os deputados estaduais Janaina Paschoal (PRTB), Ricardo Mellão (Novo) e Heni Ozi Cukier (sem partido) têm, respectivamente, 6%, 2% e 1%.

No cenário menos pulverizado, Datena chega aos 42%; França, por sua vez, vai aos 21%. Os dois são seguidos pela deputada Janaina Paschoal (8%) e pelo pré-candidato do Novo, Ricardo Mellão (3%). Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 22%; outros 4% estão indecisos. Na eleição de outubro deste ano, apenas um candidato será eleito. A pesquisa da Quaest divulgada nesta quinta mostra, entre outras coisas, os desafios políticos impostos ao ex-governador Márcio França.

Com as negociações fracassadas entre PT e PSB para a formação de uma federação partidária, França manteve sua candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. No campo da centro-esquerda, ele disputa a preferência do eleitorado com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). Como a Jovem Pan mostrou, o petista lidera a corrida pelo governo paulista com 24% – França tem 18%. Para solucionar o impasse, a cúpula do PT acena com a possibilidade do quadro socialista ocupar a vaga ao Senado na chapa de Haddad. O levantamento da Quaest, porém, aponta uma diferença de mais de 20 pontos percentuais entre Márcio França e José Luiz Datena nos dois cenários simulados.