Datena lidera disputa pelo Senado em cenário com Moro e França, diz pesquisa

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 Datena participa de evento com Republicanos e é vaiado em São Paulo



O apresentador José Luiz Datena (PSC) lidera a disputa pelo Senado em São Paulo com 28% das intenções de voto, aponta a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 12. O ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) aparece em segundo lugar, com 16%, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 11%. A ex-ministra Marina Silva (Rede) e o ex-presidente da Fiesp Paulo Skaf estão empatados com 10%. A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) tem 5%, Professor HOC (Podemos) e Ricardo Melião (Novo), 1%.

As candidaturas de Moro e França ainda são incertas. Inicialmente, o União Brasil afirmou que o ex-juiz concorreria a uma vaga na Câmara, mas ele negou. Já França é pré-candidato ao governo de São Paulo, mas enfrenta um impasse com Fernando Haddad. O PT e o PSB negociam para que apenas um deles dispute o cargo. Caso abra mão da candidatura, o ex-governador deve concorrer ao Senado. A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.640 pessoas entre 6 e 9 de maio. A margem de erro é de 2,4% e o índice de confiança é de 95%.