Davi Alcolumbre anuncia alta hospitalar após cirurgia intestinal

Senador havia sido internado na última semana no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por conta de um abscesso no intestino

Marcos Oliveira/Agência Senado Davi Alcolumbre estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo



O senador Davi Alcolumbre (Unição Brasil-AP), de 44 anos, anunciou nesta quarta-feira, 11, que recebeu alta hospitalar. A medida ocorre após o parlamentar sentir dores abdominais, ser internado após o diagnóstico de um abscesso intestinal e passar por um procedimento cirúrgico no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Na unidade, Davi foi assistido por Ludhmila Hajjar – médica que chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde após a saída do general Eduardo Pazuello. Nas suas redes sociais, o congressista – que presidiu o Senado Federal entre 2019 e 2020 e atualmente comanda a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), agradeceu as orações, a equipe médica e seus familiares.