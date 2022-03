De saída do PT, Marília Arraes se filia ao Solidariedade nesta sexta-feira

Deputada deve ser a candidata da sigla ao governo de Pernambuco; Paulinho da Força disse que a parlamentar chega para ‘mudar o Estado e o Brasil’

Bruno Campos/Divulgação Marília Arraes vai se filiar ao Solidariedade



O presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, confirmou nesta quinta-feira, 24, a filiação da deputada federal Marília Arraes ao partido. A cerimônia será nesta sexta-feira, às 9h, em Recife. A parlamentar deve ser a candidata da legenda ao governo de Pernambuco nas eleições de outubro. “Marília Arraes agora é Solidariedade! No caminho de fortalecer cada vez mais o nosso partido, recebemos o SIM de Marília para sua filiação ao Solidariedade. O ato vai ocorrer amanhã, às 9h, no Recife. Ela chega junto com toda sua força para mudar Pernambuco e o Brasil!”, escreveu Paulinho da Força nas redes sociais. Marília é um dos principais nomes da esquerda no Estado e iria disputar uma vaga no Senado pelo PT. A deputada, no entanto, decidiu sair do partido após divergências. A sigla indicou o nome dela ao Senado em uma chapa encabeçada pelo deputado Danilo Cabral. Marília, no entanto, divulgou uma nota em que afirmou que não foi consultada e não aceitou que envolvessem seu nome em qualquer negociação. Ela disse ainda que, em 2020, a cúpula do PT “fez de tudo” para inviabilizar sua candidatura à Prefeitura do Recife.