Debate sobre direito à palavra no STF tem discussão entre Barroso e Toffoli

Durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (29) o presidente da corte, Luís Roberto Barroso, e o ministro Dias Toffoli se envolveram em um debate acalorado sobre o direito à palavra. A discussão surgiu enquanto os ministros analisavam a adaptação da justiça de São Paulo ao sistema do Juiz de Garantias, que distribui a responsabilidade de casos criminais entre dois juízes. Toffoli, que estava participando da sessão de forma remota e é o relator do processo, foi interrompido por Barroso enquanto tentava expor seu voto.

A interrupção ocorreu devido ao atraso na transmissão, o que resultou em uma sobreposição nas falas dos dois ministros. “Eu sou o relator, me mantenha a palavra”, afirmou Toffoli, tentando retomar o controle da conversa. No entanto, Barroso insistiu em continuar sua explanação, afirmando que “o presidente está falando”. Em um momento descontraído, a conexão de Toffoli caiu, levando Barroso a brincar: “Não fui eu”, o que provocou risadas entre os presentes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Bamonte