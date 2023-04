Defesa de Bolsonaro pede ao TSE retirada de sigilo de ação que pode tornar ex-presidente inelegível

Advogados citam vazamento ilegal das alegações finais da Procuradoria-Geral Eleitoral

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro (PL) vetou mudanças nas emendas de relator, o chamado orçamento secreto



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 13, a retirada do sigilo provisório dos documentos do processo que investiga a reunião em que o ex-mandatário questionou o sistema eleitoral para embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, e que pode torná-lo inelegível. O pedido se refere a uma ação apresentada pelo PDT e que acusa o ex-presidente de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação oficial. No documento, a defesa de Bolsonaro afirma que pode ter ocorrido divulgação ilegal das alegações finais da Procuradoria-Geral Eleitoral. “Ao longo das últimas horas, os subscritores (advogados) da presente manifestação têm recebido inúmeros pedidos formulados por profissionais da imprensa escrita e televisionada para disponibilização e acesso às alegações finais apresentadas, para fins de contraponto jornalístico”, disse a defesa. “A denotar a existência de vazamento ilegal, a merecer a devida apuração e as responsabilizações derivadas”, acrescentam os advogados. Na quarta-feira, 12, o Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade do ex-presidente por oito anos. A expectativa é a ação seja julgada até o final de abril.