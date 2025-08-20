Defesa de Robinho questiona execução da pena no Brasil após fala de Dino

Advogados do ex-jogador alegam que crime ocorreu em território italiano e, portanto, não deveria ser cumprido aqui; sessão foi transferida para o dia 3 de setembro

DOUGLAS MAGNO/AFP - 09/08/2017 STJ adiou o julgamento de um recurso apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou o julgamento de um recurso apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por violência sexual contra uma jovem albanesa em 2017. A análise do caso estava prevista para a tarde desta terça-feira (20), em sessão marcada para as 14h, mas foi transferida para o próximo dia 3 de setembro. Os advogados de Robinho contestam a execução da pena no Brasil, alegando que o crime ocorreu em território italiano e, portanto, não deveria ser cumprido aqui.

Após a decisão do STJ, em março de 2024, que autorizou o cumprimento da pena no país, a defesa chegou a recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas teve o pedido negado. Robinho foi condenado pela Justiça italiana por participação em um crime de violência sexual cometido junto a outros cinco homens contra uma mulher de origem albanesa. Com base em tratado internacional entre Brasil e Itália, o ex-jogador cumpre a sentença em solo brasileiro, medida que sua defesa tenta reverter.