Defesa de Walter Braga Netto afirma que general chamou Mauro Cid duas vezes de mentiroso

Durante uma acareação no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro Walter Braga Netto acusou o tenente-coronel Mauro Cid de ser mentiroso. O advogado de Braga Netto, José Luis de Oliveira Lima, revelou que essa acusação foi feita em duas ocasiões, enquanto Cid optou por não se manifestar. A audiência, que durou aproximadamente uma hora e meia, foi realizada a portas fechadas e sem registro em áudio ou vídeo. “O general Braga Netto, em duas oportunidades, afirmou ao Mauro Cid, que permaneceu em todo o ato com a cabeça abaixada, e o chamou de mentiroso. Ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar”, disse advogado na saída do STF.

Oliveira Lima também mencionou que a defesa de Braga Netto não teve permissão de Alexandre de Moraes para gravar a sessão e que planeja levar a questão à Ordem dos Advogados do Brasil. A única documentação da acareação foi uma ata. O advogado destacou que as versões apresentadas por Braga Netto e Cid sobre a suposta participação do general em um plano golpista em 2022 eram bastante distintas. Cid alegou que recebeu dinheiro de Braga Netto para repassar a militares que estariam envolvidos em um plano para prender e assassinar o ministro Alexandre de Moraes, uma acusação que Braga Netto refutou.

“Ele trouxe um terceiro lugar que poderia ter sido entregue o dinheiro […]. Ele fala em um garagem, numa segunda garagem e na sala da ajudância de ordens”, disse Oliveira Lima. A acareação continua agora com a presença do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, sem Braga Netto.

