Defesa de Walter Braga Netto solicita adiamento de interrogatórios no caso da suposta tentativa de golpe

A defesa de Walter Braga Netto, réu na ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado, protocolou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo é postergar os interrogatórios dos acusados, incluindo Jair Bolsonaro, até que as testemunhas de outros núcleos sejam ouvidas e as provas, como documentos de delação, sejam completamente analisadas. Os advogados de Braga Netto sustentam que os interrogatórios devem ser realizados somente após as audiências das testemunhas vinculadas a outros núcleos da investigação. O STF já aceitou a denúncia contra três núcleos adicionais, que somam um total de 25 pessoas, mas a ação penal contra esses indivíduos ainda não foi instaurada.

Outro ponto levantado pela defesa é a necessidade de examinar documentos relacionados à delação do tenente-coronel Mauro Cid, que ainda não foram disponibilizados. Cid está programado para ser o primeiro a prestar depoimento no caso, e a defesa argumenta que é fundamental ter acesso a essas informações antes de prosseguir. Os advogados pedem um “prazo razoável” para que possam analisar todos os documentos pertinentes à investigação.

