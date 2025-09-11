Defesa diz que Bolsonaro não atentou contra o Estado Democrático de Direito, vê pena excessiva e irá recorrer

Ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação da suposta trama golpista; sua defesa manifestou ‘profunda discordância e indignação’ com o resultado

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO 'Após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional', disseram advogados



A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (11) que recebeu com “respeito” a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão na ação da suposta trama golpista, mas manifestou “profunda discordância e indignação” com o resultado.

Em nota assinada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno, a equipe jurídica de Bolsonaro afirmou que o ex-presidente “jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 8 de janeiro”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Críticas à decisão

Segundo a defesa, Bolsonaro não atentou contra o Estado Democrático de Direito e deveria ter sido julgado em primeira instância ou pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma. Os advogados também voltaram a sustentar que não houve tempo suficiente para analisar todas as provas apresentadas no processo. “A falta de tempo hábil para analisar a prova impediu a defesa de forma definitiva”, afirmaram.

Pena “excessiva”

Na avaliação dos advogados, a pena definida é “absurdamente excessiva e desproporcional”. A defesa anunciou que pretende recorrer da decisão: “Após analisar os termos do acórdão, ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional.”

O julgamento

A Primeira Turma do STF formou maioria nesta quinta-feira (11) para condenar Bolsonaro e outros sete ex-ministros e militares por crimes ligados à tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro foi considerado líder da organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As condenações incluem os crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos