Delgatti é condenado, Jair Renan é alvo de operação e líder do Grupo Wagner morre em acidente: veja os destaques da semana

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/08/2023 Walter Delgatti Netto foi condenado a 20 anos e um mês de prisão



Na segunda-feira, 21 de agosto, Walter Delgatti Netto foi condenado a 20 anos e um mês de prisão na Spoofing, operação que investiga vazamento de conversas de autoridades ligadas à Lava Jato. O hacker está preso, mas por conta de outra investigação: ele teria sido pago por Carla Zambelli (PL) para invadir sistemas eletrônicos do Judiciário. Nesta quinta-feira, 24 de agosto, Jair Renan foi alvo de uma operação da polícia. O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem dois mandados de busca e apreensão: um em Brasília e outro em Santa Catarina. Ele teve celular, HD e anotações apreendidas em Balneário Camboriú, endereço em que foi encontrado. O principal alvo da Nexum é Maciel Alves de Carvalho, acusado de ser o “cabeça” do esquema. Maciel está preso.

Prigozhin, líder do Grupo Wagner, estava a bordo de um avião que caiu nesta quarta-feira, 23 de agosto, a 180 km de Moscou, capital da Rússia. Além do mercenário, estavam no avião três pilotos e outros seis passageiros. O presidente Vladimir Putin enviou condolências à família de Prigozhin e definiu o acidente como uma “tragédia”. Putin afirmou que as causas da queda do avião serão investigadas.

