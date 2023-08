Deltan Dallagnol rebate hacker da ‘Vaza Jato’: ‘Estelionatário contumaz’

Ex-deputado federal criticou o depoimento de Delgatti na CPMI de 8 de janeiro e seu entrevero com Sergio Moro: ‘Não passam de fofocas sem que haja provas’

ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO Deltan Dallagnol foi o deputado federal mais votado do Paraná nas eleições de 2022



Em suas redes sociais, o ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol rebateu nesta quinta-feira, 17, o hacker Walter Delgatti Neto o acusando de estelionatário e mentiroso. “O hacker Walter Delgatti Neto, tratado como herói pela esquerda hoje em depoimento à CPMI, é um criminoso condenado com longa ficha corrida, estelionatário contumaz, golpista de quinta categoria e mentiroso compulsivo”, escreveu ex-chefe da operação “Lava Jato”. Na sua manifestação, Deltan ainda lembrou que o hacker procurou a deputada federal Carla Zambelli a fim de conseguir emprego, e, também, que ele invadiu os aparelhos celulares dos agentes da “Lava Jato” para buscar “justiça”. “Quem acredita que ele hackeou os celulares de mais de 100 autoridades da República e foi responsável pela Vaza Jato por patriotismo, imparcialidade e amor ao país já terceirizou totalmente para narrativas sua capacidade humana de pensar por si próprio.”

O hacker Walter Delgatti Neto, tratado como herói pela esquerda hoje em depoimento à CPMI, é um criminoso condenado com longa ficha corrida, estelionatário contumaz, golpista de quinta categoria e mentiroso compulsivo. Quem acredita que ele hackeou os celulares de mais de 100… — Deltan Dallagnol (@deltanmd) August 17, 2023

Por fim, ele questiona a aliança de Delgatti com Jair Bolsonaro. “O hacker, no fim das contas, é fã de Lula ou de Bolsonaro? Trabalhou por dinheiro ou por convicção? Hackeou autoridades para provar sua inocência, mas por dinheiro está disposto a admitir grampear ilegalmente um ministro do STF e fraudar as eleições?”, questionou.