Deputada do PSOL recebe ameaças de morte após pedir investigação sobre ação policial em Varginha

‘Seu fim vai ser igual ao de Marielle’, diz um trecho das mensagens recebidas por Andréia de Jesus

Reprodução/Instagram/@andreiadejesuus Deputada estadual Andreia de Jesus relatou ter recebido ameaças nas redes sociais



A deputada estadual Andréia de Jesus (PSOL), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, relatou ter recebido ameaças de morte após criticar a operação policial que deixou 26 suspeitos mortos em Varginha. A parlamentar publicou um print de algumas mensagens que recebeu nas redes sociais. “Vamo lhe matar. Seu fim vai ser igual o da Marielle, pra tu ficar de exemplo”, diz um trecho, em referência à vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio em 2018. Andréia afirmou que foi acionada por veículos de imprensa, ativistas e mães dos mortos na ação. “Como é de praxe em situações similares, a Comissão acolheu a denúncia e eu tornei público o ocorrido. Em seguida, todas as minhas redes sociais foram invadidas por extremistas distorcendo a minha fala, com comentários de ódio e desrespeito. E por fim ameaças contra a minha vida”, relatou.

A deputada afirmou que a Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais acionou a Polícia Civil e registrou Boletim de Ocorrência. Também foi recomendado que ela tenha escolta policial. “Amanhã, iremos acionar a polícia civil, na delegacia de crimes virtuais para encaminhamento dos discursos violentos, das ameaças a minha integridade física e contra a minha vida!”, declarou. A operação em Varginha deixou 26 mortos, suspeitos de planejar assaltos a bancos no estilo “novo cangaço”, modalidade em que o bando sitia a cidade, arma barricadas para dificultar a ação da polícia e, muitas vezes, usam reféns como escudo humano. Nenhum policial ficou ferido.