Deputadas apresentam denúncia contra senador Plínio Valério por frase sobre ‘enforcar’ Marina Silva

Roque de Sá/Agência Senado Senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que queria 'enforcar' a ministra Marina Silva



Deputadas do Congresso Nacional apresentaram uma denúncia contra o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, ao Conselho de Ética do Senado. O motivo foi uma declaração feita por Valério, na qual expressou o desejo de “enforcar” a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. As parlamentares consideraram essa afirmação como uma incitação à violência e uma desqualificação da figura feminina na política, ultrapassando os limites da imunidade parlamentar. O senador fez o comentário durante um evento relacionado à CPI das ONGs, onde questionou como seria suportar a presença de Marina por um longo período. A fala foi interpretada como uma tentativa de deslegitimar a atuação da ministra e reforçar um discurso violento contra as mulheres na política, segundo as deputadas que assinaram a denúncia.

Em sua defesa, Valério alegou que sua declaração foi uma brincadeira e afirmou não ter arrependimentos sobre o que disse. No entanto, a reação ao seu comentário foi rápida, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, condenando a fala do senador. Alcolumbre a classificou como inadequada e agressiva, solicitando que Valério apresentasse uma justificativa para suas palavras. As deputadas que formalizaram a denúncia destacaram que o uso de termos violentos em um contexto político é uma grave manifestação de violência de gênero. Elas enfatizaram que esse tipo de discurso visa silenciar as vozes femininas e perpetuar a desigualdade de gênero no ambiente político. A denúncia foi assinada por várias deputadas, além de um deputado, demonstrando a preocupação com a segurança e o respeito às mulheres na política.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA