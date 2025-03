Deputado André Janones reconhece ‘rachadinha’ e restitui mais de R$ 130 mil à Câmara

Inquérito teve início após a divulgação de um áudio em que o deputado solicita doações mensais de salários de seus funcionários para compensar gastos da sua campanha

Mario Agra / Câmara dos Deputados Dois ex-assessores de Janones corroboraram as alegações



O deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, chegou a um entendimento com a Procuradoria-Geral da República (PGR) para restituir R$ 131,5 mil à Câmara dos Deputados. Essa decisão foi tomada após o parlamentar reconhecer sua participação em um esquema de rachadinha. Além da devolução, Janones também concordou em pagar uma multa no valor de R$ 26,3 mil. A investigação da Polícia Federal resultou no indiciamento de Janones por corrupção passiva, peculato e associação criminosa, evidenciando seu papel central nas irregularidades.

O inquérito teve início após a divulgação de um áudio em que o deputado solicita doações mensais de salários de seus funcionários para financiar sua campanha, uma prática conhecida como “rachadinha”. Dois ex-assessores de Janones corroboraram as alegações de que ele havia solicitado a devolução de valores. Um deles, em seu depoimento, relatou ter enfrentado retaliações por não ter repassado os montantes solicitados. Essas declarações foram cruciais para o avanço das investigações e para a confirmação das práticas ilícitas.

