Deputado apresenta denúncia contra Flávio Dino por crime de prevaricação na invasão de Brasília

Parlamentar alega que ministro da Justiça teria sido notificado sobre o risco de ataques a prédios públicos

Sanderson cita que o aviso também foi distribuído para integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, o que inclui o Ministério da Justiça



O deputado federal Sanderson (PL) apresentou denúncia nesta terça-feira, 17, contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pelo suposto de crime de prevaricação. A denúncia tem contexto a invasão da Praça dos Três Poderes, em Brasília, e das sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), em 8 de janeiro. Na representação entregue à Procuradoria-Geral da República (PGR), Sanderson pede que a conduta do ministro seja apurada, uma vez que Flávio Dino teria sido avisado a respeito das dimensões das manifestações e, mesmo assim, “nenhuma medida complementar foi realmente adotada”. “A impressão é que essa omissão pode ter sido planejada e proposital, tudo com o objetivo de obter vantagem política com o fatídico quebra-quebra”, disse o deputado. O parlamentar cita a notificação por parte da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), na véspera dos atos em Brasília, sobre o risco iminente de ataques a prédios públicos. Sanderson cita que o aviso também foi distribuído para integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), o que inclui o Ministério da Justiça. “Certamente teria sido possível estruturar uma ação preventiva e efetiva contra os atos de vandalismo”, pondera o deputado federal, que fala em “euforia” do governo Lula com o episódio e cita uma possível “omissão proposital”. Por que o ministro da Justiça, mesmo sendo chefe da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, não acionou essas forças policiais federais? Queria ele o caos na Praça dos Três Poderes? As investigações dirão”, aponta o parlamentar, em nota encaminhada ao site da Jovem Pan.