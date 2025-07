Deputado cobra Itamaraty após Lula pedir para Trump não ‘palpitar’ sobre o Brasil: ‘Diplomacia virou circo ideológico’

Capitão Alberto Neto pede esclarecimentos ao Itamaraty e critica postura presidencial diante de manifestações do presidente dos EUA sobre Bolsonaro

Michel Jesus/Câmara dos Deputados O deputado Capitão Alberto Neto afirma que Lula "ataca" Trump desde a eleição americana



O deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) protocolou nesta terça-feira (8) um requerimento de informações direcionado ao Ministério das Relações Exteriores, pedindo explicações sobre as recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante entrevista à imprensa, Lula respondeu à manifestação de apoio de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro com a frase: “que ele dê palpite na vida dele, e não na nossa”. A declaração foi considerada pelo parlamentar como um “erro diplomático grave” que prejudica a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos. “Lula está transformando a diplomacia brasileira em um circo ideológico. Desde a eleição americana, ele ataca Trump, já declarou torcida por Kamala Harris, e agora volta a criar tensão com frases agressivas e desnecessárias”, afirmou Capitão Alberto Neto.

Requerimento pede explicações do Itamaraty

No requerimento, o deputado solicita que o Itamaraty informe se houve qualquer consulta prévia sobre o conteúdo das declarações do presidente Lula, quais os impactos diplomáticos previstos nas relações com os Estados Unidos, e que medidas serão adotadas para conter os danos causados pelas falas públicas. “Não é função do presidente da República ofender ou confrontar líderes estrangeiros. A frase ‘dê palpite na sua vida’ é incompatível com o protocolo diplomático e envergonha o Brasil diante do mundo”, criticou.

Capitão Alberto Neto também comparou as posturas de Lula e Trump, argumentando que, enquanto o líder norte-americano “respeita a soberania brasileira ao defender um ex-presidente legitimamente eleito”, Lula adota um tom agressivo que compromete a imagem do país no cenário internacional.

Trâmite na Câmara

O requerimento será analisado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados antes de ser oficialmente encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores. Caso aprovado, o governo terá prazo legal para responder às perguntas do parlamentar.

A troca de farpas entre os presidentes de Brasil e Estados Unidos ocorre em um momento de tensão política global e de alta expectativa em relação ao futuro das relações diplomáticas entre os dois países, especialmente com o possível retorno de Trump à presidência norte-americana.