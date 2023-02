Deputado do PL é eleito coordenador da bancada de SP na Câmara com apoio do PT

Um dos quadros mais tradicionais do partido liderado por Valdemar Costa Neto, Antônio Carlos Rodrigues foi ministro dos Transportes no governo Dilma Rousseff

Fabio Barros/Divulgação Antônio Carlos Rodrigues está filiado ao PL desde 1990 e foi ministro do governo Dilma



O deputado federal Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP) foi eleito coordenador da bancada do Estado de São Paulo no Congresso Nacional, nesta quarta-feira, 8. O integrante do Partido Liberal (PL) contou com o apoio unânime dos parlamentares paulista do Partido dos Trabalhadores (PT). O movimento faz parte da estratégia petista de atrair uma ala do PL para a base do governo Lula no Legislativo. Um dos quadros mais tradicionais do partido, ACR, como é conhecido entre aliados, tem um perfil conciliador e foi ministro dos Transportes no governo Dilma Rousseff (PT) entre 2015 e 2016. A bancada é responsável pela indicação de aproximadamente R$ 250 milhões em emendas – tradicionalmente, o grupo define de forma conjunta quais áreas e projetos receberão recursos.